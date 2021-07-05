Понад 70% населення: названо країну з найвищими темпами вакцинації від Covid-19

Об'єднані Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною в світі

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вийшли на перше місце у світі за темпами вакцинації від Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, в країні зробили 15,5 мільйона щеплень. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

На другому місці – Сейшельські острови. Тут вакцинували 71,7% населення – близько 100 тисяч осіб.

Зазначимо, ОАЕ схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. У той же час програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні.

Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 млрд людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

До слова, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.