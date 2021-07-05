  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Понад 70% населення: названо країну з найвищими темпами вакцинації від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В ОАЕ, де проживає 10 млн людей, наразі зробили 15,5 млн щеплень - Понад 70% населення: названо країну з найвищими темпами вакцинації від Covid-19
    В ОАЕ, де проживає 10 млн людей, наразі зробили 15,5 млн щеплень
    Фото з відкритих джерел

    Об'єднані Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною в світі

    Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вийшли на перше місце у світі за темпами вакцинації від Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними агентства, в країні зробили 15,5 мільйона щеплень. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

    На другому місці – Сейшельські острови. Тут вакцинували 71,7% населення – близько 100 тисяч осіб.

    Зазначимо, ОАЕ схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. У той же час програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні.

    Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

    Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 млрд людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

    До слова, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

    Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

    Теги: здоров'я ОАЕ щеплення вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад 70% населення: названо країну з найвищими темпами вакцинації від Covid-19