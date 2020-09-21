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    Резніков: питання миротворців на Донбасі відкладене, але не зняте

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    Питання миротворців на Донбасі обговорювали у свій час на рівні Радбезу ООН - Резніков: питання миротворців на Донбасі відкладене, але не зняте
    Питання миротворців на Донбасі обговорювали у свій час на рівні Радбезу ООН

    Миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн Нормандської четвірки

    Питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки що відкладене, але не зняте з порядку денного.

    Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

    «Питання миротворців обговорювали у свій час наші дипломати на рівні Радбезу ООН. Була присутня дискусія, якого характеру буде ця місія (встановлення миру чи підтримка миру), де саме будуть присутні миротворці: по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з Росією. Тут була суперечка двох позицій і десь посередині, теоретично, могли зійтися, але вони це відклали», – сказав віцепрем'єр.

    За словами Резнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн Нормандської четвірки.

    «Але тоді генеральний секретар ООН повинен буде відправити оціночну місію, тоді він робить запит на бюджетне фінансування, а тоді вже Радбез ООН має підтримати це фінансування», – додав Резніков.

    Нагадаємо, у липні Резніков казав, що Російська Федерація може погодитися на введення миротворців ОБСЄ.

    Раніше представник України в ООН назвав вартість можливої миротворчої операції на Донбасі.

    Донбас ООН політика Радбез ООН Україна миротворці миротворча місія Олексій Резніков
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