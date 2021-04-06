Резніков вважає, що широкомасштабна військова кампанія на Донбасі малоймовірна

Росія веде гібридну інформаційну війну, намагаючись залякати інші країни та привернути до себе увагу, зазначив Резніков

Початок широкомасштабної військової кампанії на сході України найближчим часом є малоймовірним. Таку думку озвучив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода словам на каналі ICTV.

За словами Резнікова, Росія веде гібридну інформаційну війну, намагаючись залякати інші країни та привернути до себе увагу.

«Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії - ред.) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином примусити до перемовин інших гравців світу», - вважає Резніков.

Він також зазначив, що зараз Україну підтримує США та все європейське співтовариство, в порядок денний повернули і питання Криму.

«Всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, вони є країною-агресором, вони є учасником Тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей», - говорить Резніков.

Проте він підкреслив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій.

«Будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили... Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцес виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, в результаті яке ще одне повітряне судно може постраждати», - сказав Резніков.