Загострення на Донбасі: загинув ще один військовий

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям

Український військовий загинув біля Золотого-4 на Луганщині

Внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї позицій українських захисників неподалік населеного пункту Золоте-4 на Луганщині загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Північ».

«5 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, ввечері 5 квітня проросійські бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.