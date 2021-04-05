США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України

Російські війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму

У Держдепі запевнили, що США підтримують Україну на тлі російської агресії та провокацій поблизу українського кордону

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс під час пресконференції.

«Ми обговорили нашу стурбованість зростанням напруженості і порушеннями режиму припинення вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями», – сказав він.

Представник Держдепу не відповів на запитання журналіста про те, чи не є пересування російських військ біля кордону України спробою залякати Київ.

«До моїх обов’язків не входить говорити про те, що рухає Росією, моє завдання – говорити про те, що про це думає адміністрація США… Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму», – сказав Прайс.

Він наголосив, що США дали зрозуміти українським партнерам і Росії, що підтримують Україну перед лицем агресії Москви.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/Wqm04iFIOs — Department of State (@StateDept) April 5, 2021

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.