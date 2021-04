США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс під час пресконференції.

«Ми обговорили нашу стурбованість зростанням напруженості і порушеннями режиму припинення вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями», – сказав він.

Представник Держдепу не відповів на запитання журналіста про те, чи не є пересування російських військ біля кордону України спробою залякати Київ.

«До моїх обов’язків не входить говорити про те, що рухає Росією, моє завдання – говорити про те, що про це думає адміністрація США… Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму», – сказав Прайс.

Він наголосив, що США дали зрозуміти українським партнерам і Росії, що підтримують Україну перед лицем агресії Москви.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/Wqm04iFIOs