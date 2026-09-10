ДПСУ розповіла, через які напрямки в Україну їдуть хасиди

Паломники прибувають через кілька ділянок кордону

Паломники-хасиди останніми днями найчастіше в’їжджають в Україну через ділянки кордону з Польщею та Румунією. Водночас вони активно використовують і напрямок кордону з Молдовою. Про це «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, паломники переважно рухаються організованими групами. Тому їхнє прибуття не означає постійного утворення великих черг на одному пункті пропуску.

Демченко також прокоментував інформацію про великі черги на пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею.

«Якщо автобус привіз організовану групу, то власне вони стали на контроль на польському кордоні, пройшли його бік України і черги немає. До наступного автобусу, фактично», – пояснив речник.

Він зазначив, що паломники почали поступово прибувати в Україну ще у 20-х числах серпня. В окремі дні заїжджало кілька сотень людей, в інші – кілька десятків. Водночас останні три дні прикордонники фіксують суттєве збільшення потоку.

«За минулу добу на в'їзд прослідувало 13 тисяч 700. За понеділок-вівторок сумарно 11 тисяч 600 паломників хасидів», – розповів Демченко.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що понад 31 тис. паломників-хасидів уже прибули в Україну. Перші організовані групи почали перетинати кордон ще у 20-х числах серпня, а найбільше зростання потоку прикордонники зафіксували протягом останніх трьох днів.