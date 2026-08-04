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Росія готує новий наступ? Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Чернігівщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія готує новий наступ? Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Чернігівщині
Росіяни можуть створювати загрозу на Чернігівщині без реального наступу
фото (ілюстративне): ДПСУ

Є інформація про можливі плани РФ використати цей напрямок, зокрема для відволікання українських сил

Росія може використовувати напрямок Чернігівщини для демонстративних дій, аби змусити Україну перекидати додаткові сили з інших ділянок фронту. Водночас наразі прикордонники не фіксують спроб російських військових перетнути державний кордон, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Про це повідомляє «Главком».

За словами Демченка,  Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про розвідувальну інформацію щодо можливих планів противника використати цей напрямок.

«Навіть якщо ворог не має достатніх сил, він може здійснювати демонстративні дії, щоб Україна була змушена перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи, не використовуючи їх там, де це більш необхідно», — пояснив Демченко.

Водночас у ДПСУ зазначили, що зараз не спостерігають активності російських піхотних груп поблизу кордону чи спроб його перетину. Також прикордонники не фіксують діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Демченко наголосив, що відсутність таких дій не означає, що загрозу можна ігнорувати, оскільки Росія може вдатися до різних провокацій.

Коментуючи можливу загрозу з боку Білорусі, речник ДПСУ зазначив, що про реальну небезпеку можна буде говорити у разі спроб дестабілізувати ситуацію безпосередньо на кордоні або проведення провокацій.

Російські війська почали масовано застосовувати реактивні дрони для ударів по Чернігівській області. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, серед них були безпілотники типу «Бандероль», які через високу швидкість польоту складніше перехоплювати силам протиповітряної оборони.

Швидкість польоту дронів «Бандероль» сягає 650 км/год, що суттєво ускладнює їх знищення. Водночас Чаус повідомив, що українські підрозділи, які захищають небо області, найближчим часом отримають посилення.

Нагадаємо, Білорусь розгорне біля Гомеля десантно-штурмову бригаду. Це за 40 км від українського кордону. Ідеться про 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, формування якої почалося влітку 2025 року у складі Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

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Теги: прикордонники Чернігівщина росіяни наступ

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