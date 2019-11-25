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    Новини

    Російські бойовики обстрілюють Мар'їнку

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    Російські бойовики обстрілюють Мар'їнку

    За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає

    У понеділок, 25 листопада, об 11.30 бойовики розпочали обстріл Мар’їнки зі стрілецької зброї. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України.

    «Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї», - сказано у повідомленні.

    За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає.

    Про інші обстріли наразі не повідомляється.

    Нагадаємо, у неділю ввечері, 24 листопада, у результаті обстрілу бойовиками населеного пункту в районі Березового Донецької області сталася масштабна пожежа в дачному селищі, повністю згоріли шість будівель.

    Загалом 24 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

    бойовики на Донбасі Донеччина обстріл КПП «Мар'їнка»
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