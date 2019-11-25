Російські бойовики обстрілюють Мар'їнку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає

У понеділок, 25 листопада, об 11.30 бойовики розпочали обстріл Мар’їнки зі стрілецької зброї. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України.

«Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї», - сказано у повідомленні.

За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає.

Про інші обстріли наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 24 листопада, у результаті обстрілу бойовиками населеного пункту в районі Березового Донецької області сталася масштабна пожежа в дачному селищі, повністю згоріли шість будівель.

Загалом 24 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.