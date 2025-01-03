Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти окупантів

Росія не хоче визнавати зниклих безвісти загиблими, аби не виплачувати родинам грошову компенсацію

Росіяни подали в український державний проєкт із надання інформації про військовополонених, зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців армії РФ «Хочу найти» запити про 50 тис. зниклих безвісти солдатів. Про це заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю АрміяInform.

«Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, – понад 50 тис. росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас», – сказав Охріменко.

Керівник Секретаріату Коордштабу зазначив, що нещодавно на закритому засіданні в Держдумі заявили про 48 тис. безвісти зниклих росіян.

«За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули. Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для РФ є нецікавою», – додав він.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тис. російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

Як повідомлялося, Росія активно залучає до війни проти України десятки тисяч ув’язнених та посилює набір нових військовослужбовців до армії. Станом на листопад 2024 року Росія залучила для участі у війні проти України від 140 до 180 тис. осіб, що відбували покарання у в'язницях.

До слова, російський диктатор Володимир Путін доручив щорічно проводити змагання для людей з інвалідністю, включаючи тих, хто брав участь у війні проти України. Зокрема, за це їх очікуватиме грошова винагорода.