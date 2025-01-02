Окупанти 11 разів ударили КАБами по Степногірську: зруйновано багатоповерхівку

Через атаку росіян на Степногірськ загинула людина

Російські терористи вкотре атакували Запоріжжя. Цього разу окупанти випустили 11 КАБів по Степногірську Василівського району. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік», – йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад п'ять годин.

Нагадаємо, триває 1044-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.