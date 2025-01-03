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Окупанти вдарили ракетами по околицях Чернігова: є поранені та загиблі (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили ракетами по околицях Чернігова: є поранені та загиблі (оновлено)
Росіяни запустили по місту балістичні ракети
фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

Ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За словами глави адміністрації, російські ракети влучили по околицях Чернігова.

Трохи згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Крім того, постраждала цивільна людина.

Як зазначають моніторингові канали, попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Оновлено

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.

«Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені», – написав очільник ОВА.

На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, станом на 16:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Раніше унаслідок падіння уламків ворожого дрона-камікадзе виникла пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі Києва.

Також у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб.

Як повідомлялося, Україна готується завдавати ударів по Москві власними ракетами «Трембіта». За даними видання The Telegraph, базова версія ракети, яка розробляється з 2023 року, коштує близько $10 тис. за одиницю, має близько 2 м довжини і важить близько 90 кг. Вона запускається з рампи та здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км.

До слова, успішні удари по військових об'єктах ворога, у тому ж числі й у тимчасово окупованому Криму, ускладнили для росіян використання військово-морської бази у Севастополі.

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Теги: ракета обстріл Чернігівщина Чернігів Курщина окупанти

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