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    Річниця нападу Гітлера на СРСР. Меркель поговорила із Зеленським і Путіним

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    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель - Річниця нападу Гітлера на СРСР. Меркель поговорила із Зеленським і Путіним
    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель
    Фото: АР

    «Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися», – заявив Ангелі Меркель президент України

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви», – йдеться у повідомленні.

    «Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися», – зазначив президент України.

    Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

    Зі свого боку Федеральний канцлер запросила главу Української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

    Також пресслужба Кремля повідомила, що Меркель у вівторок зателефонувала президенту РФ Володимиру Путіну у зв’язку з річницею нападу на СРСР.

    У Кремлі заявили, що під час розмови було «акцентовано, що і зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливо лише спільними зусиллями».

    Як відомо, в Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

    Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни

    На прохання Меркель Путін поінформував її про основні підсумки російсько-американського саміту в Женеві 16 червня, заявили у Кремлі.

    Теги: історія Німеччина Ангела Меркель Путін Друга світова війна політика Володимир Зеленський СРСР президент
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    Річниця нападу Гітлера на СРСР. Меркель поговорила із Зеленським і Путіним