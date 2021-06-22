Змогли тоді вигнати російських окупантів, зможемо і зараз. Екснардеп нагадав, яке свято треба відзначати 22 червня

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Екснардеп Юрій Михальчишин привітав усіх із Днем звільнення Львова від російських окупантів. Нардеп зазначив, що колись «українці-галичани» та «українці-буковинці» й закарпатці, вигнала окупантів із своєї землі, то ж зможуть це зробити і зараз. Про це Михальчишин написав на своїй сторінці у Facebоok.

«Щиро вітаю зі святом, Днем звільнення Львова від російських окупантів. 22 червня 1915 р. Австро-угорська армія, в тому числі й українці-галичани та українці-буковинці й закарпатці, вигнала росіян після 293 днів окупації. Змогли тоді, зможемо тепер», – написав колишній нардеп.

Нагадаємо, в Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни.

Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.