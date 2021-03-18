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    «Риється у спідньому». Арахамія відреагував на «сенсацію» Дубінського щодо «плівок Деркача»

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    &laquo;Дубінський поводиться, як кинута наречена&raquo;, &ndash; Арахамія про Дубінського - «Риється у спідньому». Арахамія відреагував на «сенсацію» Дубінського щодо «плівок Деркача»
    «Дубінський поводиться, як кинута наречена», – Арахамія про Дубінського
    Фото з відкритих джерел

    Щодо походження «плівок Деркача», Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США

    Голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія назвав домислами звинувачення з боку нардепа Олександра Дубінського про нібито причетністьОфісу Зеленського до витоку розмови Порошенка й Байдена. Про це він заявив у коментарі «Українській правді».

    Арахамія вважає, що останні висловлювання Дубінського пов’язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих «плівок Деркача», Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

    «Дубінський поводиться, як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, риється в спідній білизні, замість того, щоби подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі. Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки, як ознаки весняної депресії у зв'язку з важкими життєвими обставинами. Що стосується плівок Деркача – краще, ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Усе інше це домисли «мамкиних розслідувачів», – сказав він.

    Виключений із партії «Слуга народу» депутат Верховної Ради Олександр Дубінський стверджує, що до оприлюднення депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем так званих «плівок Порошенка – Байдена» причетний Офіс Зеленського.

    Нагадаємо, 19 травня 2020 року депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна.

    У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, у якій працював син Байдена Гантер Байден.

    На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора й уряду.

    У штабі Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що в цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, і натякнули на звʼязок Деркача з Росією.

    Теги: США депутат партії Андрій Деркач Давид Арахамія Олександр Дубінський
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