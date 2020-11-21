У Steam вийшла гра за мотивами української книги

Демоверсію проєкту хвалять за гарний арт-дизайн, цікаві головоломки та приємну музику

У магазині цифрової дистрибуції Steam вийшла демоверсія гри Tukoni, створеної за мотивами однойменних книг української письменниці Оксани Були. Це одна з перших ігор, на розробку яких гроші виділила держава.

Про що Tukoni:

Tukoni – це двовимірний point-and-click платформер. Гра розповідає про пригоди книжкового героя Туконі Мандрівника, який допомагає лісовим звірам. Гравцеві належить вивчати локації для пошуку потрібних предметів, займатися крафтом і вирішувати головоломки.

Розробники стверджують, що гра являє собою неспішний платформер, що робить ставку на атмосферу і досвід гравця, як ігри Amanita Design та Mutazione.

На створення демоверсії проекту Український культурний фонд виділив понад 692 тисяч грн.

В цей момент на майданчику Steam у Tukoni 100% позитивних відгуків. Гру хвалять за гарний арт дизайн, цікаві головоломки і приємний музичний супровід.

Зіграти в демоверсію Tukoni можна безкоштовно на сторінці проекту в Steam.

Нагадаємо, що вінничанин створив комп’ютерну гру про Путіна, яка збурила російські ЗМІ.