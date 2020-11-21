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    Події в Україні

    У Steam вийшла гра за мотивами української книги

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    Гра Tukoni доступна в Steam безкоштовно - У Steam вийшла гра за мотивами української книги
    Гра Tukoni доступна в Steam безкоштовно
    Фото: store.steampowered.com

    Демоверсію проєкту хвалять за гарний арт-дизайн, цікаві головоломки та приємну музику

    У магазині цифрової дистрибуції Steam вийшла демоверсія гри Tukoni, створеної за мотивами однойменних книг української письменниці Оксани Були. Це одна з перших ігор, на розробку яких гроші виділила держава.

    Про що Tukoni:

    • Tukoni – це двовимірний point-and-click платформер. Гра розповідає про пригоди книжкового героя Туконі Мандрівника, який допомагає лісовим звірам. Гравцеві належить вивчати локації для пошуку потрібних предметів, займатися крафтом і вирішувати головоломки.
    • Розробники стверджують, що гра являє собою неспішний платформер, що робить ставку на атмосферу і досвід гравця, як ігри Amanita Design та Mutazione.
    • На створення демоверсії проекту Український культурний фонд виділив понад 692 тисяч грн.

    В цей момент на майданчику Steam у Tukoni 100% позитивних відгуків. Гру хвалять за гарний арт дизайн, цікаві головоломки і приємний музичний супровід.

    Зіграти в демоверсію Tukoni можна безкоштовно на сторінці проекту в Steam.

    Нагадаємо, що вінничанин створив комп’ютерну гру про Путіна, яка збурила російські ЗМІ.

    Теги: книги ГРУ гроші держава
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