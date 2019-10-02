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    Різанина у коледжі в Фінляндії: жертвою стала українка

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    <span>Напад на коледж у Фінляндії стався 1 жовтня&nbsp;</span> - Різанина у коледжі в Фінляндії: жертвою стала українка
    Напад на коледж у Фінляндії стався 1 жовтня 

    Загибла проживала в Куопіо разом з чоловіком і була студенткою профучилища

    Молода жінка, яка загинула під час нападу на професійне училище в місті Куопіо у вівторок, була українкою. Про це повідомила в середу телекомпанія Yle.

    За її інформацією, загибла проживала в Куопіо разом з чоловіком і була студенткою профучилища. Ці дані телекомпанії підтвердили два джерела, однак Центральна кримінальна поліція Фінляндії, що займається розслідуванням справи, поки їх не коментує.

    Раніше газета Helsingin Sanomat повідомила, що підозрюваний в нападі корінний фін Йоел Отто Аукусті Марін роками був предметом глузувань і знущань з боку інших студентів.

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    Раніше повідомлялося, що нападник чоловік — громадянин Фінляндії, який народився в цій країні, студент профучилища в Куопіо, на учнів якого він напав. У нього, за словами поліцейських, була з собою «холодна зброя, яку він використовував, і вогнепальна зброя».

    Підозрюваний серйозно постраждав під час затримання і знаходиться на лікуванні в Університетській лікарні Куопіо. Йому ставляться в провину вбивство і декілька випадків застосування насильства. Допитати його поки не вдалося, мотиви його дій невідомі, проте діяв він один.

    Він прийшов в будинок профучилища з шаблею в руках. Діставши зброю з сумки, він напав на вчителя, після чого почалася паніка, частина студентів в класі стали кидати в зловмисника стільці. За даними газети Keskisuomalainen, головною метою нападу була одна зі студенток. Офіційно відомо, що єдина загибла — жіночої статі. Ще 10 осіб, серед них і сам нападник, постраждали.

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