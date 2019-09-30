П'яний пасажир київської підземки кидався на людей з ножем



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У Києві пасажир підземки допоміг поліцейським затримати хулігана

Правопорушник - 35-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав

У Києві на станції метро «Лук’янівська» на пероні чоловік кидався з ножем на пасажирів, повідомляє столична поліція.

«До чергового поліцейського на станції метро «Лук’янівська» надійшло повідомлення про те, що на пероні чоловік кидається з ножем на громадян. Правоохоронець негайно відреагував на виклик і разом із пасажиром затримав правопорушника», — йдеться у повідомленні.

Начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель розповів, що зловмисник напідпитку їхав у вагоні метро та чіплявся до громадян, а коли вийшов на перон, почав сваритися з пасажиром, розмахуючи ножем.

«Чоловік не розгубився, вибив із рук хулігана холодну зброю та разом із поліцейським затримав правопорушника. Це — 35-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», — сказав він.

Також нагадаємо, що поліція затримали француза, який розмальовував вагони харківського метро. Інцидент стався на станції «Метробудівників» близько шести годин ранку: хлопець 1992 року народження намагався за допомогою балончика залишити малюнок в одному з вагонів, а також знімав процес на відео.