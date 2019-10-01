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    У Фінляндії стався напад у коледжі: : одна людина загинула, дев'ять поранених

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    У Фінляндії стався напад у коледжі: : одна людина загинула, дев'ять поранених

    За словами очевидців, у нападника в руках був меч, поліції довелось застосувати вогнепальну зброю

    Одна людина загинула і ще дев'ятеро отримали поранення внаслідок нападу на професійний коледж у фінському місті Куопіо, що у 330 кілометрах від Гельсінкі, у вівторок, 1 жовтня.

    Поліцейські поранили та затримали нападника.

    За даними правоохоронців, він є корінним фіном, під час нападу використовував холодну зброю, а також мав при собі вогнепальну. Мотив нападника поки невідомий.

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    Свідки нападу, яких цитують місцеві ЗМІ, повідомили, що бачили у нападника ніж або довгий меч. Під час нападу був поранений щонайменше один поліцейський. Двоє поранених перебувають у важкому стані, повідомила поліція. Правоохоронці повідомили, що після арешту нападника громадянам нічого не загрожує.

    Президент Фінляндії Саулі Нііністе, прем'єр-міністр Антті Рінне, міністри внутрішніх справ та справедливості висловили співчуття жертвам нападу та їхнім родинам. 

    За останні 12 років у Фінляндії було скоєно декілька атак на освітні заклади. У 2013 році 16-річний студент зарізав трьох учениць та шкільного прибиральника в торговій школі в місті Оулу. У 2008 році 22-річний чоловік убив 10 людей у школі у Каухайокі та застрелився сам. Роком раніше школяр застрелив вісім людей та самого себе у школі в Йокелі.


    Джерело: Deutsche Welle

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