Різдвяне «перемир’я»: під Авдіївкою поранено українського бійця

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранений один військовослужбовець Збройних сил України. Про це на брифінгу у понеділок сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Авдіївки отримав поранення один український



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Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранений один військовослужбовець Збройних сил України. Про це на брифінгу у понеділок сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Авдіївки отримав поранення один український військовослужбовець», - сказав він.

Пораненого було оперативно евакуйовано до мобільного військового шпиталю в Покровську, де йому надається вся необхідна медична допомога.

Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За минулу добу російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.