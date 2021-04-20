РНБО розробляє різні сценарії реагування на ескалацію російської агресії

Олексій Данілов обговорив безпекову ситуацію в регіоні з керівником Бюро нацбезпеки Польщі

Рада національної безпеки і оборони цілодобово стежить за ситуацією на кордоні з Росією та готує різні сценарії відповіді на агресивні дії РФ. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час перемовин з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

Як повідомляє пресслужба РНБО, сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії РФ і загострення на лінії розмежування на Сході України та ситуації в окупованому Криму.

Данілов зазначив, що за останній час РФ накопичила велику кількість війська на кордоні з Україною, метою присутності якого є провокування України та її партнерів.

За його словами, військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців. «Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування», – сказав секретар РНБО України, додавши, що «українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору».

Данілов також підкреслив важливість консолідації зусиль зі стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору. «Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема, Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці», – додав він.

Своєю чергою, Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, наголосивши, що «Росія несе відповідальність за підвищення напруги», і польська сторона продовжує засуджувати позицію РФ на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Росія буде готова розпочати новий етап агресії проти України за кілька тижнів.

За підрахунками ЄС, на кордоні з Україною та в окупованому Криму Росія зосередила понад 100 тис. своїх військових. В Євросоюзі вважають нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільшим за весь час.

Раніше Кулеба запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.