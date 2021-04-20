Вибухи на складах зброї у Чехії: шість агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці

Деякі члени групи 29155 прибули до Чехії потягом через сусідні країни, а також з підготовчої місії зі Швейцарії

У підготовці вибухів на складах в Чехії брали участь як мінімум шість агентів ГРУ РФ з підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії. Про це йдеться в новому розслідуванні дослідницької групи Bellingcat і чеського видання Respekt, повідомляє «Європейська правда».

За даними розслідування, операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія В. Авер'янова, який на момент його засекречування відправився в Центральну Європу і повернувся в Москву всього через кілька годин після вибуху в Врбетіцах.

Наявна інформація показує, що деякі члени групи 29155 прибули до Чехії потягом через сусідні країни, а також з підготовчої місії зі Швейцарії.

Перші два члени підрозділу прибули окремо на початку 2014 року. Спочатку Сергій Федотов прибув до Праги 26 січня 2014 року, і раніше Bellingcat, The Insider і Respekt впізнали його під справжнім ім'ям як Денис В'ячеславович Сергєєв. Він є третім нападником на подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.

Під час операції «Врбетіце» командир загону Авер'янов використовував фіктивний паспорт, виданий на ім'я Андрія Оверьянова. До Європи він прилетів рейсом російської компанії «Аерофлот», приземлившись у Відні 13 жовтня 2014 року. Двома днями раніше в Австрію прибув ще один співробітник підрозділу – Ніколай Єжов. Він також подорожував під вигаданим ім'ям – і одночасно з Єжовим агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін прилетіли з Росії в Європу і приземлилися в Празі. В цей же час ще двоє із загону 29155 перебралися в Європу під справжніми іменами Олексій Капінос і Євген Калінін.

У момент вибуху Чепіга і Мішкін відправлялися до Відня рейсом «Аерофлоту» в Москву. Літак вилетів о 10:05 ранку. У той же день до Відня повернулися також Авер'янов і Єжов.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.