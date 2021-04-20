Кулеба повідомив, коли РФ буде готова розпочати новий етап агресії проти України

Нарощування російських військ є більш масштабним, ніж у 2014-му році

Росія буде готова розпочати новий етап агресії проти України за кілька тижнів. Про це повідомив на прес-конференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нарощування російських військ, яке відбувається зараз, є ще більш масштабним, ніж у 2014 році, тобто ми не можемо нічого виключити. Ми не можемо точно знати, чи вирішить Москва розпочати новий етап агресії проти України. Але певно, що вони вже будуть готові це зробити за кілька тижнів», – зазначив він.

За словами міністра, приблизно за тиждень чисельність російських військ біля кордонів України може досягти понад 120 тис. військовослужбовців.

Кулеба вважає, що є три причини, чому Путін так поводиться. Одна з яких – це тиск на Україна та спроба завершити війну на Донбасі на умовах Кремля. Друга – зневага до міжнародної спільноти та бажання робити все, що хочеться. Третя – низька підтримка росіянами чинного режиму.

За підрахунками ЄС, на кордоні з Україною та в окупованому Криму Росія зосередила понад 100 тис. своїх військових. В Євросоюзі вважають нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільшим за весь час.

Раніше Кулеба запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.