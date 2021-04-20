Посол США в РФ їде до Вашингтона для консультацій

Салліван залишить Москву для проведення консультацій з адміністрацією Байдена, але повернеться до Росії до можливої зустрічі президентів.

Посол США в РФ Джон Салліван повернеться до Вашингтону для проведення консультацій з адміністрацією Байдена. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Російській Федерації.

Посол США Джон Салліван залишить Москву для проведення консультацій з адміністрацією Байдена, але повернеться до Росії до можливої зустрічі президентів.

«Я вважаю, що для мене важливо поговорити безпосередньо зі своїми новими колегами в адміністрації Байдена у Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між США та Росією. Крім того, я не бачив свою сім’ю вже більше року, і це ще одна важлива причина для мене повернутися додому. Я повернусь до Москви найближчими тижнями перед будь-якою зустріччю президентів Байдена та Путіна», – заявив Салліван.

Відліт Саллівана до Вашингтону відбудеться на тлі серйозного загострення відносин США та РФ, чергового витка санкційного тиску на Росію та взаємної висилки дипломатів. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що наразі Росія готує відповідь на «абсолютно недружні, нічим не спровоковані дії, які були оголошені Вашингтоном щодо РФ, наших громадян, фізичних, юридичних осіб і в щодо нашої фінансової системи».

Після відбуття Саллівана до США обидва посольства – американське у Москві та російське у Вашингтоні залишаться без головних дипломатичних представників, оскільки наразі посол РФ в США Анатолій Антонов також повернувся до Росії.

Тим часом, нова посол України в США Маркарова вилетіла до Вашингтона.