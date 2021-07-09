РНБО ухвалила рішення про створення в Україні реєстру заборонених сайтів

Реєстр створювався за ініціативи великих операторів

Рада нацбезпеки та оборони України на нараді 8 липня ухвалила остаточне рішення про створення «реєстру заборонених сайтів». Про це повідомив член правління Інтернет Асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру заборонених сайтів Максим Тульев на сторінці у Facebook.

Тульев зазначив, що робоча група почне повноцінну роботу вже з понеділка. Він також розповів, що реєстр створювався за ініціативи великих операторів для того, щоб їм було зручніше розуміти, які сайти підлягають блокуванню, а які – ні.

«Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів – того самого «Укркомнагляду», яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні. Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, але шансів відверто мало», – написав Тульев.

Тим часом, раніше у РНБО зявили, що не включатимуть до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До відома, у Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.