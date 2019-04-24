Робітники на місці реставрації Нотр-Дама порушували заборону паління



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Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня

У компанії Le Bras Frères не бачать зв’язку між курінням робітників і масштабною пожежею в Нотр-Дамі

Компанія Le Bras Frères, яка встановлювала будівельні ліси навколо шпиля Собору Паризької Богоматері для реставрації напередодні пожежі, визнала, що окремі її працівники порушували заборону паління на місці проведення робіт.

Про це повідомляє BFMTV.

«Справді, деякі працівники час від часу дозволяли собі ігнорувати заборону, і нам дуже шкода з цього приводу», - сказав представник компанії Марк Ешкеназі.

Проте компанія виключила наявність зв’язку між курінням робітників і масштабною пожежею в соборі.

Заява компанії стала відповіддю на статтю французької газети Canard enchaîné, в якій стверджувалося, що на місці проведення будівельних робіт в Нотр-Дамі було знайдено сім недопалків.

Представник компанії Le Bras Frères зазначив, що «погано загашений недопалок в жодному разі не міг стати причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері».

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

Джерело: Європейська правда