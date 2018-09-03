«Робочий день закінчився»: суд не встиг продовжити запобіжний захід Савченко



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Надія Савченко у суді

Суд зважив на прохання Савченко та її адвокатів і переніс засідання на вівторок

Сьогодні, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не встиг розглянути клопотання головної військової прокуратури про продовження запобіжного заходу депутатові Надії Савченко - тримання її під вартою.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд зважив на прохання Савченко та її адвокатів і переніс засідання на вівторок, через закінчення робочого дня і те, що, за словами Савченко, учасники процесу втомилися. Суд погодився зробити перерву до вівторка з урахуванням того, що термін нинішнього тримання Савченко під вартою спливає 7 вересня.

Сьогодні щодо продовження арешту Савченко висловилися прокурори Олександр Банник, Олександр Климович і Денис Микулін. За їхніми словами, в разі звільнення Савченко, якій інкримінують підготовку до теракту та до повалення влади, може продовжити злочинну діяльність, спілкуватися зі співучасниками, впливати на докази або втекти за кордон.

Підтримати Савченко прийшли 33 її прихильники, вони заявили, що готові взяти її на поруки. Зі свого боку, адвокати Савченко заявили, що ризиків, про які говорить прокуратура, немає. Так, лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко, зв'язки з яким називали фактором ризику, загинув, наголосив адвокат Андрій Левковець.

Якби ж Савченко хотіла втекти, то вона б зробила це до арешту, наголосив адвокат. Сама ж Савченко звинуватила прокуратуру в наведенні неправдивих даних та в тому, що представники обвинувачення називають її винною без рішення суду.

Нагадаємо, 29 серпня суд залишив Савченко під вартою.

1 серпня стало відомо, що правоохоронці завершили досудове слідство у справі депутатки Савченко та екс-переговорника Рубана.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.