Суд залишив Савченко під вартою



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Фото: Громадське Нардеп Надія Савченко у суді

Cуд відмовився відпустити Савченко під домашній арешт

Підозрювану у підготовці теракту народну депутатку Надію Савченко залишили під вартою.

Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського суду на засіданні 29 серпня, передає журналіст Громадського.

Адвокати Савченко звернулися до суду з проханням звільнити їх підзахисну з-під варти і призначити більш м’який запобіжний захід — домашній арешт. Однак суд їм у цьому відмовив.

«У задоволенні захисникам щодо зміни запобіжного заходу для Савченко Надії відмовити. Ухвала судді оскарженню не підлягає», — оголосив на засіданні суддя.

1 серпня стало відомо, що правоохоронці завершили досудове слідство у справі депутатки Савченко та екс-переговорника Рубана.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.