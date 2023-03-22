Росія змінює цілі ракетних ударів. Розвідка назвала об’єкти, які під загрозою

Кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему

Українська енергетика досі залишиться мішенню окупантів, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».



«Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації», – зазначив Скібіцький.

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Представник розвідки наголосив, що кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

«Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдання ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань», – допускає він.

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Зазначається, що ворог може атакувати об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо. Такрж мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди. А також мости, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого.