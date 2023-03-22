Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія змінює цілі ракетних ударів. Розвідка назвала об’єкти, які під загрозою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія змінює цілі ракетних ударів. Розвідка назвала об’єкти, які під загрозою
фото ілюстративне

 Кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему

Українська енергетика досі залишиться мішенню окупантів, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».
 
«Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації», – зазначив Скібіцький.

Представник розвідки наголосив, що кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

«Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдання ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань», – допускає він.

Зазначається, що ворог може атакувати об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо. Такрж мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди. А також мости, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого.

Теги: ракета окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Сьогодні, 15:41
Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу
Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу
Сьогодні, 14:57
Станом на 05:50 пожежу, яка виникла на місці влучання, локалізовано
Атака дронів по Київщині: пошкоджено гуртожитки, є загиблі та поранені (оновлено)
Сьогодні, 15:32

Події в Україні

Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти
Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти
Росія змінює цілі ракетних ударів. Розвідка назвала об’єкти, які під загрозою
Росія змінює цілі ракетних ударів. Розвідка назвала об’єкти, які під загрозою
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу
Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Росію сколихнув сильний землетрус
39K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
14K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
11K
В Одесі прогримів потужний вибух

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту