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На правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
На правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи (відео)
Столицю України атакують «Шахеди»
фото ілюстративне

Рашисти продовжують обстріли столиці України іранськими «дронами-камікадзе»

У столиці України новорічна ніч проходить під звуки вибухів. За інформацією місцевих пабліків, на правому березі Києва пролунали чотири потужні вибухи.

Попередньо «Шахеди» вдарили по Одеській трасі.

Раніше повідомлялось, що уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

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Теги: вибух росія Київ війна обстріл безпілотник

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