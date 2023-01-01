На правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи (відео)

Рашисти продовжують обстріли столиці України іранськими «дронами-камікадзе»

У столиці України новорічна ніч проходить під звуки вибухів. За інформацією місцевих пабліків, на правому березі Києва пролунали чотири потужні вибухи.

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Попередньо «Шахеди» вдарили по Одеській трасі.

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Раніше повідомлялось, що уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.