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Новорічний терор РФ: уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новорічний терор РФ: уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці (фото)
Окупанти обстрілюють столицю України
фото із соцмереж

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

Після нічного обстрілу столиці уламки ракети впали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено авто. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За наявною інформацією, у Києві працює ППО.

Новорічний терор РФ: уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці (фото) фото 1

Згодом Віталій Кличко підтвердив ракетний удар та опублікував наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

Читайте також: Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють

 

Теги: росія Київ війна обстріл Україна ракета

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