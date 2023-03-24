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Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
До РФ уже прибули близько 100 найманців із Анголи
фото з відкритих джерел

РФ шукає шляхи відновлення наступального потенціалу у загарбницькій війні

Росія шукає найманців для загарбницької війни проти України, аби покрити великі втрати. Зокрема, окупанти планують завербувати найманців у Білорусі та Африці. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти очікують залучити до 2 тис. найманців із Білорусі. Йдеться про співробітників охоронного підприємства «ГардСервіс».

«Зауважимо, що «ГардСервіс» – не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються охоронці на території колишнього центру підготовки білоруських спец призначенців», – повідомив Центр нацспротиву.

Крім того, відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців із Анголи. Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров не зміг потрапити до двох країн під час нещодавнього турне Африкою. Лавров був в Африці у січні, відвідав чотири країни, зокрема ПАР та Анголу (ця країна проголосувала на підтримку України в ООН у жовтні). Був запланований візит до Ботсвани, але туди він не потрапив із невідомих причин. Гана та Мавританія незадоволені присутністю ПВК Вагнера в регіоні.

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Теги: росія війна Білорусь Африка окупанти

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