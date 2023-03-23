«Великий наступ» окупантів провалився – розвідка

Росіяни зіткнулися з неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно

Кілька місяців російська пропаганда анонсувала «великий наступ» армії РФ в Україні, однак успіхів у ворога немає. Про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Загальна бравада загарбників більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. У реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

«Російська армія має єдину мету – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій», – наголосив представник ГУР.

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Воєнна розвідка України регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генеральному штабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії.

Скібіцький додав, що наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках.

Раніше повідомлялося, що окупанти можуть розпочати наступ на нових напрямках: ISW оцінив перспективи.

До слова, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.