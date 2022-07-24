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    Політика

    Росія готується до війни в океані? Флот РФ отримав атомний підводний човен

    Росія готується до війни в океані? Флот РФ отримав атомний підводний човен
    фото: bel.ru

    «Білгород» є найдовшим підводним човном в океані

    Російський флот на озброєння отримав найдовший з відомих підводних човнів у світі – «Білгород». Він був переданий ВМФ Росії на початку цього місяця в порту Сєвєродвінська, повідомляє СNN.

    За даними видання, його конструкція є модифікованою версією російських ракетних підводних човнів класу «Оскар II», збільшеним з метою розміщення перших у світі малопомітних торпед з ядерним озброєнням та обладнання для збору розвідувальної інформації.

    «Якщо «Білгород» може успішно додати ці нові можливості російському флоту, він може в наступному десятилітті підготувати ґрунт для повернення до холодної війни під океаном, коли американські та російські підводні човни вистежують і полюють один за одним у напруженому протистоянні», – йдеться в статті.

    Маючи довжину понад 184 метри, «Білгород» сьогодні є найдовшим підводним човном в океані – довшим навіть підводних човнів з балістичними ракетами класу «Огайо» ВМС США, довжина яких становить 171 метр.

    Відомо, що «Білгород» був спущений на воду в 2019 році і повинен був бути переданий ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але вони були відкладені через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання підводного човна не вказано.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвета «Тернопіль» Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна озброєння окупація флот #stoprussia
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    Росія готується до війни в океані? Флот РФ отримав атомний підводний човен