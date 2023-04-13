Росія здійснює звірства. Кулеба звернувся до Заходу
Глава МЗС підкреслив, що відео, яке опублікували російські окупанти, повертає світ у найтемніші часи
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія скоює звірства, яких світ не бачив з часів Другої світової війни.
Свій шок від відео страти воїна Захід має конвертувати у реальні дії. Про це повідомив Bild.
Глава МЗС підкреслив, що відео, яке опублікували російські окупанти, повертає світ у найтемніші часи. Тоді заприсягалися: ніколи знову.
«Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини»,
– наголосив глава МЗС України.
Кулеба закликав конвертувати шок від звірства росіян у реальні дії. Зокрема, прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал.
Зазначимо, як повідомлялося раніше, до жорстокого і цинічного вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі напередодні, причетні бійці ПВК «Вагнер».
Окрім цього, президент України Володимир Зеленський відреагував на шокуюче відео та закликав лідерів інших країн відрегувати на дії російських терористів.
У вівторок, 11 квітня, російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.
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