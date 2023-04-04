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Фінляндія стала членом НАТО. Росія взялася погрожувати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фінляндія стала членом НАТО. Росія взялася погрожувати
Через вступ Фінляндії до НАТО кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км
фото ілюстративне

Кремль заявив, що слідкуватиме за розміщенням на території Фінляндії військової інфраструктури НАТО

Росія відповість на входженням Фінляндії до НАТО. Про це повідомили в російському Міністерстві закордонних справ, передають росЗМІ.

«Російська Федерація буде змушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купування загроз нашій національній безпеці, що виникають у зв'язку зі вступом Фінляндії до НАТО», – йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що конкретні кроки в оборонному будівництві на північно-західних рубежах Росії залежатимуть від конкретних умов інтеграції цієї країни до Північноатлантичного альянсу, включаючи розміщення на її території натовської військової інфраструктури та ударних систем озброєнь.

Як повідомлялося, сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Відтепер до Альянсу входить 31 країна.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.

 

Теги: росія НАТО Фінляндія

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