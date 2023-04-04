Фінляндія стала членом НАТО. Росія взялася погрожувати

Через вступ Фінляндії до НАТО кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км

Кремль заявив, що слідкуватиме за розміщенням на території Фінляндії військової інфраструктури НАТО

Росія відповість на входженням Фінляндії до НАТО. Про це повідомили в російському Міністерстві закордонних справ, передають росЗМІ.

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«Російська Федерація буде змушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купування загроз нашій національній безпеці, що виникають у зв'язку зі вступом Фінляндії до НАТО», – йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що конкретні кроки в оборонному будівництві на північно-західних рубежах Росії залежатимуть від конкретних умов інтеграції цієї країни до Північноатлантичного альянсу, включаючи розміщення на її території натовської військової інфраструктури та ударних систем озброєнь.

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Як повідомлялося, сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Відтепер до Альянсу входить 31 країна.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.