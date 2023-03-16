Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)

Росіянин також розповів, як впритул розстріляв українських полонених

Російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових. Відповідну телефонну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

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Окупант розповів, що відео потрапило до його комбата: в кадрі зафіксовано, що він особисто їх розстріляв. Проте росіянин не переживає, каже, що йому за це хіба «пальцем помахають».

«Ось і на камеру знімав. Я поряд був, ми підскочили, вони в окопі двоє лежали. І він їм репетує: «Зброя, під*араси, нах*й, зброя вбік, бл*дь. Я на мушці їх тримав. Вони зброю нам віддали, я впритул їх розстріляв. І на відео, що я їх розстрілюю впритул, вони зброю здали, а я їх все одно прикінчив», – розповів він.

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У відповідь росіянка жартівливо сказала: «Так не можна, давай, поводься добре».

На що окупант відповів, що не збирається залишати в живих нікого, навіть дітей. – «Я нікого, ні дітей, нікого в живих залишати не буду».

Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України.