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Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)
фото ілюстративне

Росіянин також розповів, як впритул розстріляв українських полонених

Російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових. Відповідну телефонну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант розповів, що відео потрапило до його комбата: в кадрі зафіксовано, що він особисто їх розстріляв. Проте росіянин не переживає, каже, що йому за це хіба «пальцем помахають». 

«Ось і на камеру знімав. Я поряд був, ми підскочили, вони в окопі двоє лежали. І він їм репетує: «Зброя, під*араси, нах*й, зброя вбік, бл*дь. Я на мушці їх тримав. Вони зброю нам віддали, я впритул їх розстріляв. І на відео, що я їх розстрілюю впритул, вони зброю здали, а я їх все одно прикінчив», – розповів він.

У відповідь росіянка жартівливо сказала: «Так не можна, давай, поводься добре».

На що окупант відповів, що не збирається залишати в живих нікого, навіть дітей. – «Я нікого, ні дітей, нікого в живих залишати не буду».

Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України.

Теги: розвідка війна росія окупанти Україна

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