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Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Останні два тижні російських туристів вивозили з Єгипту рейсами 22 сторонніх авіакомпаній – всього на курортах «застрягли» 7500 росіян
фото: з відкритих джерел

Проблеми з польотами до Єгипту у російських авіаперевізників виникли через заборону прольоту в небі Йорданії з 15 грудня

Російські перевізникам не можна літати через Йорданію та сусідні країни до Єгипту Наразі усі російські авіакомпанії скасовують польотні програми, заплановані на зимовий сезон. Про повну зупинку рейсів до Єгипту повідомили iFly та інші авіакомпанії, повідомляє profi.travel.

Проблеми з польотами до Єгипту у російських авіаперевізників виникли через заборону прольоту в небі Йорданії з 15 грудня без наявності англійського страхування. Російські страховки для літаків із подвійною реєстрацією перестали визнавати.

«У зв'язку з відсутністю дозволу на використання повітряного простору Йорданії, а також запровадженими обмеженнями на проліт низки інших держав, авіакомпанія iFly повідомила про вимушене скасування програми міжнародних рейсів до Єгипту з пунктів на території РФ», – зазначили в пресслужбі одного з туроператорів.

Останні два тижні російських туристів вивозили з Єгипту рейсами 22 сторонніх авіакомпаній – всього на курортах «застрягли» 7500 росіян. Зазначається, що перевізник iFly не зміг домовитися з владою Йорданії та не отримав дозвіл на польоти через Сирію.

Авіакомпанія «Уральські авіалінії» також повідомила про відміну рейсів до Єгипту з Санкт-Петербурга.

Раніше туроператор PEGAS Touristik зняв прямі польотні програми з низки міст та перевів пасажирів на транзитні рейси через Анталію.

Тим часом експерти сходяться на думці, що для компаній, які експлуатують літаки з подвійною реєстрацією (які не повернули лізингодавцям після введення санкцій через війну), немає серйозних шансів швидко знайти нові маршрути в Хургаду та Шарм-ель-Шейх.

Перевізники ведуть переговори про викуп 400 літаків, які не можуть літати через подвійну реєстрацію. Однак санкції забороняють лізингодавцям отримувати гроші від російських компаній.

Теги: санкції гроші страхування переговори Єгипет літак туризм

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