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На Курщині ЗСУ ліквідували дитячого шахового тренера з Криму

Христина Жиренко
glavcom.ua
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На Курщині ЗСУ ліквідували дитячого шахового тренера з Криму
Олег Харута народився та виріс у Севастополі

Харута десять років пропрацював учителем фізкультури у севастопольській школі №17

Сили оборони ліквідували зрадника з Криму – дитячого шахового та футбольного тренера Олега Харуту. Про це повідомляє «Главком».

Олег Харута народився та виріс у Севастополі. Був дитячим тренером з шахів та футболу. Десять років пропрацював учителем фізкультури у севастопольській школі №17 і за сумісництвом у ДЮСШ та севастопольській філії Московського державного університету.

Сили оборони ліквідували зрадника Харуту на території Курської області (РФ).

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Всього протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 4 роки, провів у формі головної команди країни 26 матчів.

Також Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива».

Як повідомлялося, олімпійська чемпіонка та депутатка Державної Думи РФ Світлана Журова істерично відреагувала на недопуск до міжнародних змагань російської гімнастки Вікторії Листунової, яка брала участь у мітингу на підтримку війни проти України. 

Олімпійська чемпіонка Вікторія Лістунова заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) не надала їй нейтральний статус нібито через листівку з вітанням з 9 травня, викладену нею в соцмережах.

Разом з тим, Лістунова чомусь не згадує, що у 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Депутатка Державної Думи РФ Журова, своєю чергою, у коментарі щодо скандалу навколо Лістунової вирішила згадати про нацизм.

«Не дуже вони люблять, коли їх називають нацистами, але як це ще можна назвати? Саме таким чином заохочується нацизм, тому що перемога у Другій світовій війні була спільною, хоч внесок Радянського Союзу і був найбільшим. Засуджувати та не допускати спортсменів, які шанують своїх предків, неприпустимо, бо цей день має святкувати весь світ. Вони пов'язують перемогу 9 травня із перемогою у СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»). Це, звісно, ​​непогано, хай і думають. Але за фактом це не так. Дуже дивно за це не допускати спортсменів. З'являється думка, що вони роблять це навмисне», – заявила Журова.

Теги: тренер шахи НОВИНИ ФУТБОЛУ Крим війна Курщина

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