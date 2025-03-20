На Львівщині поліція оштрафувала водія, який проігнорував хвилину мовчання

Інцидент трапився у місті Мостиська. О 09:00, коли розпочалася хвилина мовчання, патрульні, які там чергували, зупинили рух

Водій заплатив 510 гривень

На Львівщині оштрафували водія, який не виконав вимоги регулювальника і не зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився у місті Мостиська, на автодорозі М-11 «Львів – Шегині». О 09:00, коли розпочалася хвилина мовчання, патрульні, які там чергували, зупинили рух. Проте водій автомобіля Renault Megan вирішив проігнорувати вимогу регулювальника і поїхав далі.

Місцевий 65-річний водій отримав постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. Його оштрафували на 510 гривень.

Нагадаємо, у Києві впровадять нагадування про хвилину мовчання на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

«Щоранку о 9:00 українці хвилиною мовчання вшановують загиблих Героїв та Героїнь України. Свобода має ціну, і хвилина мовчання нагадує нам про тих, хто заплатив найвищу», – йдеться у повідомленні.

Хонда зазначила, що невдовзі це нагадування стане ще більш помітним – у Києві інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’являться на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені.

Як відомо, Київ унормував правила проведення хвилини мовчання. Однак столиця не завмиратиме щодня рівно о дев'ятій як Львів, бо хвилина мовчання у мегаполісі має свої особливості та складнощі. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Депутатка розповіла, що Київ почав напрацьовувати додаткові механізми для проведення щоденної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні після того, як кияни підтримали відповідну електронну петицію.