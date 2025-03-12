Партизани «Атеш» влаштували серію диверсій на залізниці в Криму

Сьогодні вночі постраждала логістика ворога у Криму

Агенти військового руху українців та кримських татар «Атеш» провели нову серію диверсій на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Атеш».

«Агенти нашого руху успішно провели диверсію в Криму, біля Севастополя, в ніч на 9 березня. Вибухи сталися перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом, що завдало значної шкоди логістиці окупантів. Координати: 44.547194, 33.606139», – йдеться у повідомленні.

Ще одна диверсія сталась у ніч проти 12 березня. Щоправда, подробиць нового удару в «Атеш» поки не розкривають.

«Цієї ночі ми завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі акції поки не розкриваємо з метою безпеки наших агентів. Відновлення руху займе час, а значить, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій», – заявили партизани.

Нагадаємо, триває 1113-й день повномасштабної війни.

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У Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Шахед влучив в одне із складських приміщень.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

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