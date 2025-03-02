«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги

Із 9 березня в Україні курсуватимуть додаткові потяги

В Україні в березні курсуватимуть ще три додаткові потяги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Вирушатиме зі Львова о 07:26, в Одесі буде о 18:17. У зворотному напрямку відправлятиметься о 07:53, а прибуде до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва вирушатиме о 08:33, в Одесі буде о 18:08. Зворотно – об 11:27, у Києві о 20:42.

«У Карпати – за чистим повітрям і натхненням 16 та 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11», – йдеться в повідомленні.

Продаж квитків уже відкрито.

Також повідомляється, що вже у продажу квитки на раніше анонсовані поїзди № 213/214 Київ – Ясіня та № 777/778 Київ – Львів.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони.

Нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

чотиризонне відеоспостереження;

ручний замок та додаткове блокування купе;

⁠сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;

⁠кнопку виклику провідника;

⁠модернізовані інструменти зв'язку та керування вагоном для поїзної бригади.

Також передбачається якісна шумоізоляція та плавніший хід, «м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе, а також розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці.