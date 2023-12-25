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Голова Меджлісу Чубаров звернувся до мешканців Криму з проханням

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова Меджлісу Чубаров звернувся до мешканців Криму з проханням
Вибори президента країни-агресорки призначили на 17 березня 2024 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Гоніть геть цих мерзотників, хто розраховує, виманивши ваш підпис, зробити вас співучасниками злочинів, що скоюються російськими варварами»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан не ставити підпис за висування Путіна як кандидата на майбутніх виборах президента Росії під час передвиборчої кампанії загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це він написав у Facebook.

За словами Чубарова, згідно з інформацією, що надходить з окупованого Криму, російськими спецслужбами поставлено завдання максимально залучити до «підписантів» кримських татар, які уникають будь-якого зближення з окупаційною владою. Метою загарбників є компрометація сотень тисяч громадян України – мешканців Криму, які залишаються вірними своїй землі, своєму народові та Українській державі. При цьому підписи вимагаються функціонерами «загальноросійського народного фронту», які розпочали обхід людей як за місцем їхнього проживання та роботи, так і в громадських місцях, зауважив голова Меджлісу.

«Гоніть геть цих мерзотників, хто розраховує, виманивши ваш підпис, зробити вас співучасниками злочинів, що скоюються російськими варварами», – звернувся до мешканців Криму голова Меджлісу.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

Теги: путін вибори в Росії кримські татари вибори Крим

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