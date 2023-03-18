Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі

Усі відповідні служби працюють на місці влучання ракет

Вночі 18 березня російські віська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи», – повідомлють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До слова, вночі в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні. Вибухи пролунали у чотирьох областях, зокрема у одній є влучання.