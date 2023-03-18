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Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вибуховою хвилею пошкоджені будинки
фото ілюстративне

Усі відповідні служби працюють на місці влучання ракет

Вночі 18 березня російські віська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. 

«Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи», – повідомлють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До слова, вночі в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні. Вибухи пролунали у чотирьох областях, зокрема у одній є влучання.

Теги: Запоріжжя ракета окупанти війна росія

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