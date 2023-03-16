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Росіяни вигадали цинічний спосіб, щоб паспортизувати жителів Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вигадали цинічний спосіб, щоб паспортизувати жителів Запоріжжя
фото ілюстративне

Росіяни вивозять з України награбоване зерно

У місті Токмак на тимчасово окупованому Запоріжжі ворог проводить примусову паспортизацію, у разі відмови погрожує, що вивозитиме дітей місцевих жителів до Росії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що окупаційній владі допомагає у цьому ФСБ.

«У місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів РФ, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. У місті Бердянськ, Запорізької області, з акваторії морського порту відзначено транспортування буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія війна окупанти Запоріжжя

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