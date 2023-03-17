У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту!

У кількох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляються про запуск «Шахедів».

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Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Раніше повідомлялося про запуск декількох БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Вони рухаються по Дніпру.

До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.