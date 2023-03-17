Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту!

У кількох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляються про запуск «Шахедів». 

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Раніше повідомлялося про запуск декількох БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Вони рухаються по Дніпру.

До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: безпілотник війна Київ росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запустили «Шахеди»
Окупанти запустили «Шахеди»
Сьогодні, 21:08
Окупанти маркують іранські дрони як «Герань-2»
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)
8 березня, 07:12
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
6 березня, 11:12

Новини

На Київщині лікарка отримала підозру через серветку, яку залишила у тілі дитини
На Київщині лікарка отримала підозру через серветку, яку залишила у тілі дитини
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)  
Площа Льва Толтого стане Площею Українських Героїв. Київрада готує нові перейменування (список)  
Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната
Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
32K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
29K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
26K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
22K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
16K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту