Зруйновано понад 90% житлового фонду Маріуполя – мер

Міський голова не береться назвати кількість загиблих, йдеться про тисячі людей

Внаслідок обстрілів з боку окупантів у Маріуполі постраждало 90% житлового фонду, з них 40% не підлягає відновленню. Евакуйовано половину від довоєнного населення міста. Крім того до Росії депортовано від 20 000 до 30 000 городян. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За словами міського голови, від самого початку окупанти "працювали за методичкою Геббельса" - блокували місто та знищували інфраструктуру.

За перший тиждень вони зруйнували усі 15 точок уведення електроенергії у місті. Місто залишилося без світла та тепла. Також вони перебили джерело, яке давало 70% обсягу води. Потім перебили ще одне введення, яке служило резервним джерелом водопостачання. Маріуполь повністю залишився без води. Після цього окупанти позбавили городян газу. 21 березня вони знищили останнє джерело зв'язку у місті.

Починаючи з п'ятого-шостого дня війни окупанти вели безперервний вогонь із "градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що й так не можна пробити оборону Маріуполя, підняли повітря авіацію. Літаки летять із Криму — як на роботу, кожні півгодини.

Бойченко підтвердив поховання городян у братських могилах. "На жаль, по-іншому не виходило. Обстріли не припинялися", - сказав він. Останніми днями, за словами мера, людей ховали навіть у дворах. За даними мера, у приміщенні драматичного театру загинули понад 300 людей, які на той момент отримували тут харчування.

Сам Бойченко не готовий зараз назвати цифру загиблих мешканців міста. "Не хочу нікого лякати. Можу сказати точно, що офіційна цифра (2187 мешканців) вже набагато більша. Це тисячі людей", – сказав мер.

Нагадаємо, раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).