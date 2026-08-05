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Римма Зюбіна прочитає уривки зі щоденника загиблої маріупольчанки: деталі заходу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Римма Зюбіна прочитає уривки зі щоденника загиблої маріупольчанки: деталі заходу
Щоденник Катерини Савенко став основою окремої книги про Маріуполь
фото: ipio-books.com

Працівниця Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Катерина Савенко вела щоденник із першого дня повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 5 серпня, у Музеї історії міста Києва пройде кураторська екскурсія виставкою «Щоденник Катерини. Маріуполь. Війна 2022». Експозицію організував Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Під час заходу уривки з рукопису зачитає одна з найвідоміших українських акторок Римма Зюбіна. 

Авторка щоденника – 42-річна співробітниця Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Катерина Савенко. З першого дня повномасштабного вторгнення вона вела нотатки у двох зошитах, де зафіксувала 34 записи про життя родини під час обстрілів, пошуки їжі та води, ночі в підвалі, руйнування міста та спогади про мирний Маріуполь.

Наприкінці березня 2022 року під час чергового обстрілу загинув чоловік Катерини, а сама жінка зазнала тяжких поранень і померла 4 квітня. Перед смертю Катерина просила сестру знайти її записи й розповісти світові правду про те, що відбувалося в Маріуполі, а доньку – зберегти щоденник. Родина виконала її останню волю. Два зошити вдалося знайти та вивезти з окупованого міста.

Згодом шоденник став частиною архіву Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова – найбільшого у світі зібрання свідчень мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Наразі архів налічує понад 145 тисяч історій. Щоденник Катерини також став основою окремого видання. 

Тепер ця історія звучатиме знову – голосом акторки, крізь рядки щоденника, що став свідченням трагедії Маріуполя та документом людської мужності. 

Римма Зюбіна прочитає уривки зі щоденника загиблої маріупольчанки: деталі заходу фото 1

Деталі заходу:

  • Коли: 5 серпня (реєстрація – 17:30, початок – 18:00);
  • Місце проведення: Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7);
  • Умови: участь за попередньою реєстрацією

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі накопичилося близько шести мільйонів тонн будівельних відходів, що утворилися після знесення та руйнування житлових будинків. Окупаційна влада зіткнулася з масштабною проблемою утилізації будівельного сміття, яке накопичилося в місті після бойових дій та подальшого знесення пошкоджених будівель.

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Теги: виставка Київ музей музеї війна історія Маріуполь

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