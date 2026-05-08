У Маріуполі окупанти за день привласнили майже 900 квартир

До «муніципального» фонду потрапляє передусім майно людей, які виїхали з окупації, не отримали російські документи або фізично не можуть повернутися до міста
Окупаційний голова Маріуполя і голова псевдоміськради одним рішенням перевели на себе житло тих, хто виїхав або не встиг переоформити документи

В окупованому Маріуполі так звана «міська рада ДНР» за один день ухвалила чотири рішення про включення майже 900 квартир до переліку житла для «компенсаційного» перерозподілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 0629.com.ua.

Усі чотири рішення датовані 7 травня 2026 року. Їх підписали гауляйтер Маріуполя Олег Кольцов і голова окупаційної «міськради» Юрій Сенін. У документах квартири визнаються «муніципальною власністю» та вносяться до переліків житла, яке можна передавати іншим людям як компенсацію замість пошкодженого або втраченого. Формальне обґрунтування – «підтримка громадян, які позбулися житла внаслідок бойових дій». 

Які адреси у списках

Серед адрес – квартири на проспектах Миру, Будівельників, Металургів, Нахімова та Перемоги, а також на вулицях Зелінського, Купріна, Київській, Курчатова, Мамина-Сибіряка та інших. У переліках є як невеликі квартири, так і житло площею понад 70–90 квадратних метрів у центральних районах міста. 

Кого позбавляють власності

До «муніципального» фонду потрапляє передусім майно людей, які виїхали з окупації, не отримали російські документи або фізично не можуть повернутися до міста. Раніше окупаційна влада вже запустила механізм так званого «комерційного найму» такого житла: квартири, визнані «безхазяйними», передають у користування іншим людям, а орендні платежі надходять до бюджету окупаційної адміністрації.

Фактично йдеться про черговий етап масштабного перерозподілу нерухомості, який у Маріуполі триває з перших місяців окупації. За даними Маріупольської міської ради, «безхазяйними» вже визнано понад вісім тисяч осель – більшість із них на підставі сфабрикованих судових рішень.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що житло на окупованих територіях різко дорожчає: у деяких містах вартість квадратного метра вже вдвічі перевищує довоєнний рівень. Це пояснюють штучним попитом з боку російських військових і чиновників, а також непрозорістю ринку. Маріупольці, які втратили оселі через бойові дії, компенсаційного житла досі не отримали.

До слова, раніше «Главком» писав, що мешканці Маріуполя втрачають право на житло через обман окупантів: заяви містян на отримання квартир зникають або визнаються «незареєстрованими». 

