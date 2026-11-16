У Чернівцях ціни на однокімнатні квартири з ремонтом злетіли до $120 тис.

Ціни на однокімнатні квартири в хорошому житловому стані з ремонтом подекуди сягають навіть $90-120 тисяч

За останній рік однокімнатні квартири в Чернівцях подорожчали на 15,6%

У Чернівцях вартість квартир із ремонтом сягають значних сум. За однокімнатне помешкання покупцям доведеться викласти до $120 тис., а ціна двокімнатних квартир може доходити до $175 тис. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на квартири у Чернівцях у листопаді 2026 року».

Голова Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр Сопівник у коментарі «Главкому» розповів, що такі ціни стосуються квартир у хорошому житловому стані з ремонтом. Зокрема, однокімнатне житло може коштувати $90-120 тис., тоді як за двокімнатне помешкання просять $100-175 тис.

Водночас середні ціни на вторинному ринку Чернівців дещо нижчі. За даними ЛУН, у листопаді 2026 року однокімнатна квартира в середньому коштує $62,5 тис., двокімнатна – $85 тис., а трикімнатна – близько $109 тис.

За останній рік однокімнатні квартири подорожчали на 15,6%, двокімнатні – на 10,4%, а трикімнатні – на 9%.

Нагадаємо, за останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

До слова, у Тернополі суттєво подорожчала оренда квартир. У жовтні середня вартість наймання однокімнатного житла становить 18,1 тис. грн на місяць, а двокімнатного – 18,5 тис. грн. За рік ціни зросли на 81% і 55% відповідно.