Окупанти масово відбирають житло у маріупольців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб


фото з відкритих джерел
 Ворог відбирає житло у маріупольців під приводом «безгосподарності»

У тимчасово окупованому Маріуполі розпочалася нова хвиля систематичного грабунку місцевого населення. Російські загарбники масово розклеюють на житлових будинках повідомлення з вимогою до мешканців протягом трьох днів звільнити квартири та здати ключі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську раду українського Маріуполя та Центр протидії дезінформації.

«Окупаційна влада Маріуполя ухвалила рішення включити майже 900 квартир до переліку житла, яке планують передавати як «компенсаційне». Йдеться про власність маріупольців, які були змушені залишити місто через блокаду та окупацію», – йдеться у повідомленні міської ради українського Маріуполя.

Повідомляється, що окупаційна влада визнає житло «безгосподарним», навіть якщо у ньому фактично проживають люди або законні власники перебувають у процесі оформлення наслідків. Мешканцям заявляють про відсутність «належних документів», хоча самі ж окупанти повністю блокують можливість їхнього законного отримання.

«Серед адрес – квартири на проспектах Миру, Будівельників, Металургів, Нахімова, Перемоги та інших», – повідомляє міська рада.

Повідомлення про виселення розклеюються без підписів, печаток чи контактних даних. Коли люди звертаються до адміністрації, чиновники відхрещуються від оголошень, тоді як виконавці на місцях представляються співробітниками тієї ж адміністрації.

«Росія прийшла не «визволяти», а вбивати та відбирати останнє. Обіцянки про «захист» та «відновлення» виявилися лише ширмою для банального пограбування навіть найменш захищених верств населення, зокрема пенсіонерів», – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Зауважимо, наприкінці 2025 року російський диктатор підписав закон, який дозволяє вилучення покинутого житла на тимчасово окупованих територіях до 2030 року. Надалі це майно можуть передавати громадянам РФ – зокрема військовим, силовикам та чиновникам, що фактично закріплює політику заміщення населення.

«Главком» писав, що російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». 

